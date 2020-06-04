Российские регионы продолжили снимать ограничения по коронавирусу

Положительную динамику наблюдают во многих городах

Число выздоровевших растет. Положительную динамику наблюдают во многих российских регионах. Местные власти идут на смягчение ограничительных мер, передает "ТВ Центр".

В Красноярском крае открылись химчистки, ателье и магазины. Отменили цифровые пропуска, а для гостей из Москвы и Петербурга - двухнедельный карантин.

Сразу в нескольких регионах открылись автосервисы. В Тюмени заработали автошколы и торговые центры. В Нижнем Новгороде вновь ведут прием стоматологии. Курортный сезон открыли на Ставрополье и в Крыму. Гостей принимают лишь санатории. Прогулки разрешены по территории и в масках.

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