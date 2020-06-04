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Российские регионы продолжили снимать ограничения по коронавирусу

11:50
  • четверг
  • 04 июня 2020

Положительную динамику наблюдают во многих городах

Число выздоровевших растет. Положительную динамику наблюдают во многих российских регионах. Местные власти идут на смягчение ограничительных мер, передает "ТВ Центр".

В Красноярском крае открылись химчистки, ателье и магазины. Отменили цифровые пропуска, а для гостей из Москвы и Петербурга - двухнедельный карантин.

Сразу в нескольких регионах открылись автосервисы. В Тюмени заработали автошколы и торговые центры. В Нижнем Новгороде вновь ведут прием стоматологии. Курортный сезон открыли на Ставрополье и в Крыму. Гостей принимают лишь санатории. Прогулки разрешены по территории и в масках.

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