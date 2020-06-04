Собянин оценил работу московской системы здравоохранения в условиях пандемии

Система в кратчайшие сроки смогла перестроиться

Московская система здравоохранения показала свои сильные стороны во время пандемии и в кратчайшие сроки смогла перестроиться на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью информационному агентству ТАСС.

Была организована крупнейшая в мире система стационарной помощи больным COVID-19. При этом остались резервы на плановое лечение всех других пациентов. Временные медицинские центры в столице получились высокого уровня и будут работать, пока не начнётся вакцинация.

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