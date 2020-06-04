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В Санкт-Петербурге разработали новую тест-систему для выявления COVID-19

11:50
  • четверг
  • 04 июня 2020

Метод позволит быстрее и точнее определить наличие коронавируса

В Санкт-Петербурге разработали новую тест-систему для выявления COVID-19. Её уже зарегистрировали в Росздравнадзоре. Метод позволит быстрее и точнее определить наличие коронавируса.

Сюда привозят материалы на анализ со всего Петербурга. Сам процесс исследования биоматериала одного человека занимает около двух часов. Такова скорость химической реакции стандартных используемых реагентов. Остальное время уходит на транспортировку, регистрацию результатов и занесение их в электронную базу данных. Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге разработали и запатентовали новую систему, которая сокращает время проведения ПЦР на 40 минут.

В обычных реагентах химический процесс состоит их двух фаз: сначала из биоматериала выделяются нуклеиновые кислоты и только потом отдаются на молекулярное тестирование. Новый метод позволяет совместить два процесса, а пятиступенчатый контроль - почти полностью исключить   ошибки.

"Наличие контрольных образцов позволяет контролировать все этапы, и тот результат, который мы получаем, обладает большой долей достоверности", - сказал замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Над новой тест-системой ученые работали несколько месяцев. Сейчас пройдены все необходимые формальности - разработка запатентована и готова к использованию.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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