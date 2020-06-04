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Объявлена дата перенесенных из-за COVID-19 выборов президента Польши

12:01
  • четверг
  • 04 июня 2020

Они пройдут 28 июня

В Польше объявлена дата президентских выборов - 28 июня. Плебисцит должен был пройти ещё в мае, но его отменили из-за пандемии. По этой же причине принят новый закон, согласно которому избирателям необязательно приходить на участки: проголосовать можно дистанционно, по почте.

Ещё одна особенность - крайне сжатые сроки. У кандидатов всего несколько недель на агитацию и сбор ста тысяч подписей, необходимых для регистрации. Пока о желании участвовать в предвыборной гонке заявили десять политиков. Действующий глава государства Анджей Дуда претендует на второй срок.

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