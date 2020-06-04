Жители Лондона и Стокгольма вышли на улицы в знак солидарности с США

Митингующие забыли об ограничениях по коронавирусу

Акции против полицейского произвола и расизма вслед за США охватили европейские страны. В Лондоне демонстранты попытались прорваться к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, передает "ТВ Центр".

Стражей порядка забросали камнями и палками. Всего на улицы британской столицы вышли несколько тысяч человек, несмотря на запрет на проведение массовых акций из-за коронавируса.

В беспорядки перерос и аналогичный митинг в Стокгольме. Манифестанты попытались прорваться к королевскому дворцу и вступили в стычки с полицией.

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