В Дамаске впервые за семь лет открылся Российский центр науки и культуры

Центр принял первых учеников

В Дамаске вновь открылся Российский центр науки и культуры. До начала войны в нём обучались русскому языку сотни детей сирийцев и наших соотечественников. Из-за обстрелов со стороны боевиков учреждение законсервировали почти на 7 лет. Сегодня здание в идеальном состоянии и готово принять новых учеников.

В первом наборе российского культурного центра - дети наших соотечественников. Их родители буквально оборвали телефоны: звонили с просьбой начать работу побыстрее. Группы делятся по возрасту и уровню подготовки.

Они ещё не подозревают, сколько открытий чудных готовит им язык Пушкина. Почему, например, самолёт - мужского рода, а книга - женского. Ведь в арабском все наоборот. Юный Роман аль-Хамман уже решил стать переводчиком.

— Вы дома с мамой и папой на каком языке разговариваете?

— Я с папой по-арабски, а с мамой по-русски.

— А какой язык тебе нравится?

— По-русски.

Центр обладает солидной библиотекой. Фонд формировался с 1975 года. В серьезном изучении великого и могучего поможет Владимир Даль со своим толковым словарем. А для самых маленьких - волшебная полочка сказок.

Центр был закрыт в 2013-м. Здание законсервировали. И это оказалось правильным решением - сегодня все в полной сохранности.

Русский язык в Сирии сегодня очень популярен. Открыты курсы при университетах в разных городах. Во многих школах - второй иностранный. Выпускники продолжают обучение в российских вузах.

"Сотрудничество в политической и военной сфере у нас находится на очень высоком уровне. Количество учеников в сирийских школах, которые выбрали русский язык, как второй иностранный, достигло 20 тысяч", - говорит старший советник посольства России в Сирии Эльдар Курбанов.

И этот показатель будет только расти, уверены в центре.

"Наша задача - нести русский язык, образование, дальше в провинции, в разных городах организовывать небольшие филиалы русского культурного центра", - рассказывает директор Российского культурного центра в Дамаске Николай Сухов.

После урока русского ученики спешат на сольфеджио. Вокал, скрипка, гитара - все эти классы ещё только откроются. Так же как и большой концертный зал. Впереди - первые выступления. Если есть инструмент, будет и музыка.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Дамаск, Сирия.

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