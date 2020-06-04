К Земле летит опасный астероид

Его траектория пересекается с орбитой нашей планеты

К Земле приближается опасный астероид. Как сообщили американские астрономы, он подойдёт на минимальное расстояние к нашей планете в эту субботу.

Астероид был открыт в 2002 году. Один оборот вокруг Солнца он совершает примерно за 300 земных суток. Из-за вытянутой формы учёным пока не удалось определить точный размер небесного тела. По предварительным расчётам, он составляет от 250 до 600 метров. Астероид относят к потенциально опасным, так как его траектория пересекается с орбитой Земли.

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