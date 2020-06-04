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В России за сутки выявлен 8831 случай заболевания коронавирусом

10:39
  • четверг
  • 04 июня 2020

Всего в стране выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 831. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, уже 20 дней число не превышает 10 тысяч. Суточный рост остается на рекордно низком уровне в 2%, как и днем ранее.

Всего в России 441 108 человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Около 313 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщили в четверг в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за сутки в стране было сделано еще 307 тысяч тестов на коронавирус. В общей сложности проведено уже более 11,7 миллиона таких исследований.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 миллиона человек, свыше 370 тысяч умерли.

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