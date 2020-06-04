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Меган Маркл извинилась перед молодежью за трагедию с Джорджем Флойдом

11:37
  • четверг
  • 04 июня 2020

Им придется жить в мире, который не избавился от расизма

Герцогиня Сассекская по видеосвязи обратилась к ученицам школы Лос-Анджелеса, где она когда-то училась. Меган Маркл впервые высказалась о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушили полицейские во время задержания. 
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Жена принца Гарри призналась, что долго не могла прокомментировать трагические события, которые произошли в США. Но в какой-то момент она поняла, что в данной ситуации нельзя молчать.  

Она заявила о недопустимости расизма. По ее словам, Джордж Флойд и другие чернокожие американцы, погибшие от рук полицейских, не заслужили такой страшной участи. "Жизнь чернокожих имеет значение", - подчеркнула она. 

Герцогиня Сассекская рассказала, что в 12-летнем возрасте она сама стала свидетелем антирасистских протестов в Лос-Анджелесе. Она на всю жизнь запомнила вооруженных людей, обугленные деревья и пепел на зданиях во время пожаров. "Это то, что вы должны были знать, но знать как урок истории, а не как собственную реальность. <...> Простите. Мне очень жаль, что вам нужно расти в мире, где это все еще осталось", - цитирует Маркл eg.ru

Напомним, 25 мая полицейский Дерек Шовин задушил афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Страж порядка наступил 46-летнему мужчине на шею. Флойд скончался в реанимации. Этот трагический инцидент вызвал волну антирасистких протестов в США и Европе. Шовина обвинили в непредумышленном убийстве, а трех его коллег - в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

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