Десятки пострадавших: охранник с ножом напал на школьников в Китае (видео)

Трое в тяжелом состоянии
Вооруженный ножом мужчина напал на учеников и преподавателей начальной школы в Китае.
Инцидент произошел в китайской провинции Гуанси около 8:30 утра по местному времени. 50-летний охранник школы по фамилии Ли схватил нож и поранил 37 детей и двоих взрослых, в том числе директора учреждения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На данный момент мужчина задержан, полиция выясняет мотивы нападения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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