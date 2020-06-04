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Десятки пострадавших: охранник с ножом напал на школьников в Китае (видео)

12:06
  • четверг
  • 04 июня 2020

Трое в тяжелом состоянии

Вооруженный ножом мужчина напал на учеников и преподавателей начальной школы в Китае.

Инцидент произошел в китайской провинции Гуанси около 8:30 утра по местному времени. 50-летний охранник школы по фамилии Ли схватил нож и поранил 37 детей и двоих взрослых, в том числе директора учреждения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент мужчина задержан, полиция выясняет мотивы нападения.

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