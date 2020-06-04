Депутат Мосгордумы: Создание вакцины от COVID-19 ускорит формирование коллективного иммунитета

ВОЗ уже зарегистрировала 124 препарата из России для вакцинации от коронавируса

Начало тестирования вакцины от COVID-19 в России может поспособствовать получению лекарства раньше других стран.

Об этом сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева в беседе с журналистами агентства "Москва".

"В России начали проверять действенность вакцины от коронавируса на добровольцах. Я считаю, что это важный шаг, который позволит именно нам, России, получить вакцину раньше, чем другим странам. Вы знаете, что за создание вакцины борется научное сообщество всего мира, но мы должны быть впереди всех", - сказала Картавцева.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже зарегистрировала 124 потенциальных препарата из России для вакцинации от коронавируса, 10 из которых уже проходят клинические испытания.

Картавцева добавила, что вакцина для медиков может поступить в больницы уже в сентябре. Поиском эффективного и безопасного препарата сейчас заняты 16 научных учреждений в России, где испытывают почти полсотни прототипов вакцин.

"Прежде чем проверить новую вакцину на людях исследования провели на обезьянах и хомяках, оно также было успешным. Сейчас начинают тестировать вакцины, подключилось министерство обороны", - пояснила парламентарий.

По словам Картавцевой, создание вакцины необходимо для создания коллективного иммунитета. По оценкам Роспотребнадзора, для коронавируса предварительно коллективный иммунитет оценивается в 60-70%.

"Когда переболело, либо было привито достаточное количество людей, тогда распространение инфекций приостанавливается", - сказала она.

Депутат добавила, что до появления вакцины необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

"Нам нужно дождаться появления вакцины, после чего уже можно будет планировать полный выход из всех ограничений. Но до тех пор нам необходимо неукоснительно соблюдать все противоэпидемические правила поведения - держать социальную дистанцию, ограничить контакты с другими людьми, соблюдать масочно-перчаточный режим. Только так мы сможем избежать новых вспышек эпидемии", - заключила Картавцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"