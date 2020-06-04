Наталья Сергунина: Более трех тысяч компаний обратились за субсидиями

За два месяца специалисты обработали 25 тысяч обращений

Порядка 25 тысяч обращений на предоставление субсидий для московских компаний обработали специалисты за апрель и май 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Фронт-офис, созданный для помощи предпринимателям в получении финансовой поддержки от города, подвел итоги первых двух месяцев работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был запущен столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития.

"За два месяца специалисты обработали 25 тысяч обращений. Сейчас готовят документы или уже подали их больше 3 тысяч компаний", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, только за прошлую неделю было одобрено 47 заявок по различным субсидиям общим объемом свыше 64 миллионов рублей.

"А всего за апрель и май отраслевые комиссии вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму около 288 миллионов рублей", - уточняется в материале.

Создание фронт-офиса позволило оперативно обрабатывать заявки предпринимателей и сопровождать весь процесс от их первичного обращения до непосредственного получения денежных средств от города.

Система одного окна помогла изменить ситуацию, когда компании узнавали об отдельных субсидиях из разных источников и несколько раз обращались за консультациями. Благодаря такому подходу стало больше предпринимателей, которые подали заявки сразу на несколько субсидий.

В рамках организации фронт-офиса был создан информационный сервис, где собрана полная информация о всех 13 действующих видах поддержки для бизнеса. Здесь же можно оставить заявку на получение выплат или позвонить напрямую в кол-центр. Операторы ответят на вопросы по финансовым мерам поддержки от города и помогут подобрать подходящую субсидию.

Также на этом информационном ресурсе появился онлайн-сервис для подбора субсидий.

Пользователям достаточно ввести ИНН своей компании или индивидуального предпринимателя. Система предложит меры поддержки, на которые они могут претендовать. Для самых востребованных субсидий созданы чат-боты, которые позволяют оставить заявку и получить ответы на первичные вопросы онлайн в популярных мессенджерах. За два месяца портал посетили более 220 тысяч пользователей.

Единая линия поддержки по вопросам субсидий работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Специалисты отвечают на вопросы предпринимателей о действующих субсидиях и порядке их получения по номеру телефона: +7 (499) 961-01-20.

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