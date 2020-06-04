Московские врачи рассказали о помощи Северной Осетии в борьбе с COVID-19

Они делятся с коллегами неоценимым опытом

Московские врачи, которые по поручению столичного мэра помогают своим коллегам в Северной Осетии - Алании, отметили снижение числа новых пациентов.

"По мнению специалистов, уже ощущается спад эпидемии - количество новых пациентов постепенно сокращается, - говорится в сообщении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. - Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне, мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19".

В состав мультидисциплинарной медицинской бригады вошли специалисты различных профилей. Среди них - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты. Команду возглавляют врачи-хирурги, у которых есть большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.

Старший врач медицинской бригады, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова Константин Покровский рассказал, что они делятся с коллегами опытом, полученным за последние месяцы работы в условиях коронавируса в Москве. По его словам, скоро во Владикавказе откроется крупный Клинический центр для больных с коронавирусом.

"Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей, - сообщил Покровский. - Также мы осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19".

Напомним, 27 мая президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина отправить в регионы столичных врачей для борьбы с распространением коронавируса.

В регионы отправились порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Они помогают коллегам в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы. В региональные больницы доставляют средств индивидуальной защиты, включая костюмы, медикаменты и экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а также медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, тепловизоры и концентраторы.

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