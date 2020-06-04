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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона человек

11:34
  • четверг
  • 04 июня 2020

Умерли более 380 тысяч

Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,5 миллиона человек.

По данным университета Джона Хопкинса на 11:30 мск, официально зарегистрированы 6 513 301 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших в США – 1 851 520, за ними идут Бразилия (584 016), Россия (441 108), Великобритания (281 27) и Испания (240 326).

Количество смертей на сегодняшний день достигло 386 111 тысяч человек. Больше всего жертв в США (107 175), Великобритании (39 811), Италии (33 601), Бразилии (32 548) и Франции (29 024). В России зарегистрированы 5 384 случая смерти.

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