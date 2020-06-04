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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Лиды Лаптевой

11:35
  • четверг
  • 04 июня 2020

Мы благодарим всех, кто откликнулся

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на двухлетней Лиды Лаптевой. Историю девочки наш телеканал рассказывал 2 марта.

У Лиды редкое и очень агрессивное заболевание - ретинобластома - рак сетчатки глаза. На лечение нужно было почти пять миллионов рублей.

"ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся, и подарил ребенку шанс на жизнь. Слова благодарности от родителей маленькой Лиды:

"Могли ли мы еще месяц назад подумать, что у нас появится реальная, а не призрачная возможность оплатить лечение нашей доченьки в европейской клинике? Нет... А сегодня мы шепотом, негромко, вполголоса (потому что до сих пор верим с трудом, что все это происходит с нами), говорим: "Наш сбор закрыт!" Да, да, да! Наш сбор закрыт! Мы готовы повторять эти слова вновь и вновь. Огромная благодарность всем неравнодушным людям, людям с большим сердцем, Людям с большой буквы, кто проникся историей Лидочки! Вы не прошли мимо и пожертвовали посильную для себя сумму. Вы даже не можете представить, какую неоценимую помощь Вы оказали нашей семье и в частности нашей Лидочке. Мы уверены, что с такой поддержкой наша доченька победит свой недуг и через некоторое время Вы увидите ее бодрой и здоровой и будете знать, что Вы причастны к этому чуду".

Напомним, "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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