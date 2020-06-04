Объявившие о разводе Анастасия и Юлиан отказались от дома за 10 млн

Трехэтажный особняк пока оформлен на певицу

54-летняя певица Анастасия Минцковская и ее 46-летний коллега Юлиан Васин решили развестись, прожив вместе чуть больше года.

Анастасия хотела оставить в тайне новость о разводе, однако Юлиан объявил об этом во всеуслышание. Певица так разозлилась, что даже выбросила в окно обручальное кольцо. Она пообещала вернуть Юлиану трехэтажный особняк за 10 миллионов рублей, который он ей подарил. По словам звезды 90-х, она в этом доме не живет, он ей не нужен.

"Она обманывает, - сказал Юлиан в программе Андрея Малахова. - Никакой дом она мне не отдала. Он оформлен на нее и, между прочим, я не собираюсь его забирать. Пусть она продаст его и устроит себе ту романтику, которую захочет".

Это брак стал для Юлиана первым, а для Анастасии - восьмым. Сейчас она все чаще вспоминает своего бывшего мужа Владимира Зудина, который советовал ей не связываться с Юлианом. "Я такая дура! У меня была любовь и забота, а я ее просто проворонила", - покаялась артистка.

Юлиан не держит супругу и предлагает ей вернуться к Зудину. "У них будет прекрасная жизнь", - говорит певец.

Анастасия и Юлиан встретятся в суде 20 июня, чтобы решить все вопросы, связанные с разводом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"