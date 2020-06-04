СК возбудил дело о халатности после разлива дизтоплива в Норильске

Ответственные лица поздно сообщили о разливе нефтепродуктов

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с несвоевременным информированием о произошедшем на территории норильской ТЭЦ-3.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следователи ходатайствуют перед судом об аресте задержанного накануне начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение.

Ранее были возбуждены дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "Загрязнение вод". Следственные действия продолжаются.

29 мая из-за разгерметизации резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка дизельного топлива. Порядка 21 тысячи кубометров горючего попали в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Сейчас для сдерживания дизтоплива используются морские боны.

По данным Росприроднадзора, допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз, ущерб исчисляется несколькими десятками миллиардов рублей. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Как поясняли в "Норникеле", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

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