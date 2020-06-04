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"Богом прикрывается": Пригожин назвал Охлобыстина трусом

12:24
  • четверг
  • 04 июня 2020

Продюсеру не понравилась критика в свой адрес

Иосиф Пригожин возмутился высказываниями Ивана Охлобыстина в свой адрес. Настолько, что даже пытался дозвониться до актера, чтобы выяснить отношения, но тот не взял трубку.

"Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Трусы! Не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!" — сказал Пригожин в интервью kp.ru, имея ввиду Охлобыстина и других критиков.

Ранее Иван Охлобыстин отреагировал на заявления Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии коронавируса словами "Господь заповедал нам прощать всё, включая глупость". Актер иронично поблагодарил продюсера за то, что тот борется за права актерского цеха, "включая стриптиз".

"Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?" — написал актер.

Пригожин в ответ заявил, что многие артисты пытаются выглядеть олигархами, хотя на самом деле все "в долгах и кредитах".

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