"Тапочки огонь": обросший на карантине Галкин показал фото из парикмахерской

Фанаты оценили его внешний вид
Телеведущий Максим Галкин, который за время карантина отрастил длинные волосы, посетил салон красоты.
Как пишет kp.ru, шоумен пришел в салон в Подмосковье, где уже открылись парикмахерские. Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой строго соблюдал режим самоизоляции, надел маску и перчатки.
Его парикмахер тоже использовал индивидуальные средства защиты. Правда, маску он почему-то не натянул на нос, что заметили наблюдательные интернет-пользователи.
"Ну..." - написал телеведущий в Instagram, опубликовав фотографию из салона.
Недавно он записал видео в сториз, в котором скептически оглядел свои отросшие локоны. Стричься или нет, спросил он подписчиков. Многие выразили мнение, что ему давно пора к парикмахеру.
- Долгожданная стрижка, - пишут в комментариях.
- Обувь у Вас, Максим.... Заметная
- Тапочки огонь.
- А мне нравились ваши волосы, очень эффектно.
- Четкий парень.
Журналисты предположили, что крупные кроссовки с пупырышками, которые так понравились поклонникам, шоумену подарила супруга. Однажды Пугачева сказала, что Галкин не любит ходить по магазинам и она иногда покупает ему вещи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"