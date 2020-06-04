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"Тапочки огонь": обросший на карантине Галкин показал фото из парикмахерской

13:08
  • четверг
  • 04 июня 2020

Фанаты оценили его внешний вид

Телеведущий Максим Галкин, который за время карантина отрастил длинные волосы, посетил салон красоты. 

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Как пишет kp.ru, шоумен пришел в салон в Подмосковье, где уже открылись парикмахерские. Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой строго соблюдал режим самоизоляции, надел маску и перчатки. 

Его парикмахер тоже использовал индивидуальные средства защиты. Правда, маску он почему-то не натянул на нос, что заметили наблюдательные интернет-пользователи. 

"Ну..." - написал телеведущий в Instagram, опубликовав фотографию из салона. 

Недавно он записал видео в сториз, в котором скептически оглядел свои отросшие локоны. Стричься или нет, спросил он подписчиков. Многие выразили мнение, что ему давно пора к парикмахеру. 

- Долгожданная стрижка, - пишут в комментариях. 

- Обувь у Вас, Максим.... Заметная

- Тапочки огонь. 

- А мне нравились ваши волосы, очень эффектно. 

- Четкий парень. 

Журналисты предположили, что крупные кроссовки с пупырышками, которые так понравились поклонникам, шоумену подарила супруга. Однажды Пугачева сказала, что Галкин не любит ходить по магазинам и она иногда покупает ему вещи.

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