Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье

Вертолет может вмещать в себя до 30 пассажиров

Военно-транспортный Ми-38 совершил аварийную посадку на трассе недалеко от подмосковного города гжель.

Причиной вынужденной посадки стали технические проблемы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сколько человек было на борту, не уточняется. Обычно Ми-38 может вмещать в себя до 30 пассажиров, экипаж вертолета состоит из двух человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"