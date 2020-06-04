ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье

12:49
  • четверг
  • 04 июня 2020

Вертолет может вмещать в себя до 30 пассажиров

Военно-транспортный Ми-38 совершил аварийную посадку на трассе недалеко от подмосковного города гжель.

Причиной вынужденной посадки стали технические проблемы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сколько человек было на борту, не уточняется. Обычно Ми-38 может вмещать в себя до 30 пассажиров, экипаж вертолета состоит из двух человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вертолет Ми-38
Вертолет Ми-38
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.