Зеленский оправдался за нарушение карантина

Президент не считает, что нарушил правила по коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за нарушение карантина. Накануне он зашел в кафе, несмотря на введенные в стране ограничения по коронавирусу. Размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания будет разрешена только с 5 июня.

"Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил", - сказал Зеленский, отметив, что зашел в кафе по приглашению (цитата по РИА Новости).

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко попросил рассматривать этот случай не как нарушение, а как инспекцию. "Мы просто зашли проверить", - убежден он.

Ранее Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местной кофейне. "Крутой кофе идет! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, мы восстановились после эпидемии коронавирусной ", - процитировал офис Зеленского президента.

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