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Песков высказался о сроках возвращения к нормальной жизни

12:57
  • четверг
  • 04 июня 2020

Прогнозы по всей стране делать сложно

Ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и постепенно улучшается. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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По словам представителя Кремля, долгосрочные прогнозы относительно страны можно делать весьма осторожно. Говоря о ситуации с коронавирусом в Москве, Песков отметил, что Сергей Собянин обладает всей информацией и мнениями специалистов.

Ранее в интервью агентству ТАСС мэр Москвы предположил, что необходимость носить маски в столице может остаться до появления вакцины. Это может произойти уже в октябре или позднее.

"Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни. Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины", - сказал Собянин.

Мэр столицы поблагодарил москвичей за ответственный подход к режиму самоизоляции. По его мнению, это уберегло город от катастрофы.

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