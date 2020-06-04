Оползень снес в море рыбацкий поселок (видео)

8 домов оказались в воде

В Норвегии мощный оползень унес в море часть рыбацкого поселка.

Инцидент произошел 3 июня на мысе Кракнесет в коммуне Алта провинции Финнмарк. Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров произошел на западной стороне мыса.

Уникальное видео удалось записать строителю Яну Эгилу Бэккебри, который в момент ЧП вышел из дома пообедать. Услышав сильный треск, мужчина отбежал на безопасное расстояние и снял на камеру, как его дом и жилища его соседей относит в море.

"Я только собрался перекусить, как услышал треск, раздавшийся сверху. Сначала я подумал, что кто-то забрался на чердак, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок. За всю свою жизнь я никогда так быстро не бегал", - поделился Бэккебри.

Никто из людей не пострадал. Издание Altaposten утверждает, что Бэккебри в тот день находился в поселке один. Хозяева оставшихся семи домов приезжали только на выходные.

Полиции сразу сообщили об инциденте, была незамедлительно инициирована спасательная операция по воздуху и морю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"