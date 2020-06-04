Депутат Мосгордумы отметила роль МЭШ в образовательном процессе в период пандемии

В процесс были включены все семьи

Все московские семьи были вовлечены в образовательный процесс через платформу Московской электронной школы в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила депутат Московской городской думы, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

"Действительно, мы последние, наверно, десятилетия точно говорили о необходимости внедрения и вообще развития, усиления, информатизации образования и внедрение дистанционных форм образования - это действительно так. Если говорить о школах, московских школах, прежде всего, то там, конечно, что бы не говорили, очевидно, что хорошим подспорьем оказалась Московская электронная школа, потому что последние годы туда собирались, накапливалась библиотека методических, образовательных ресурсов. Департамент образования города всячески стимулировал педагогов к разработке этих ресурсов, к использованию их для повышения качества образования. Ситуация тоже была непростая, родители оказавшись на изоляции дома тоже оказались вовлеченными в этот процесс. Все московские семьи стали частью вот этого образовательного процесса", - сказала она в интервью агентству "Москва".

По словам Русецкой, московские школы по сравнению с образовательными учреждениями других регионов страны оказались в "выигрышной ситуации". Тем не менее, при переходе на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса, нагрузка на сотрудников многих университетов выросла.

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