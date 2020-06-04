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Екатерину Волкову из "Ворониных" замучил онлайн-маньяк

13:56
  • четверг
  • 04 июня 2020

Ей советуют обратиться в полицию

38-летняя актриса Екатерина Волкова пожаловалась на преследование со стороны неадекватного человека, который в течение года пишет ей оскорбления в соцсети.  
Екатерина Волкова объявила о своей беременности

Неизвестный мужчина ежедневно проклинает звезду сериала "Воронины" и ее фанатов, среди которых есть дети. Волкова его блокирует, но он заводит новые аккаунты. По словам звезды, этот человек может написать 500 комментариев в день. 

"По стилю все это напоминает какого-то маньяка. <…> Друзья советовали написать заявление в прокуратуру, но надежда, что за него всерьез возьмутся, невелика", - написала Екатерина Волкова в Instagram. 

В комментариях она сообщила, что в последние месяцы неадекватный мужчина "активизировался не на шутку". "Стала делом его жизни", - отметила звезда. 

Подписчики Волковой написали, что они действительно видели комментарии онлайн-маньяка на ее странице в соцсети "ВКонтакте". Многие посоветовали ей обратиться в правоохранительные органы. 

- Угрозы и оскорбления - это всегда уголовно-наказуемые вещи, - пишут в Сети. 

- Как по мне, то такое нельзя прощать, чтоб другим неповадно было... 

- Пробить IP-адрес и наказать. 

- Может, вам сменить имя? Чтобы он не нашел вас. Придумайте ник. 

- Главное, не расстраивайся, у тебя намного больше людей, которые любят тебя и всегда поддержат.

Волкова сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Кто в доме хозяин?", "Я остаюсь", "Воронины", "Уроки выживания" и так далее.

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