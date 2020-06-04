После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ

Вячеслав Старостин ранее отказался от дачи показаний

Четвёртое уголовное дело возбуждено в Норильске, где произошла авария на теплоэлектростанции. В четверг городской суд арестовал начальника цеха. Он пробудет под стражей до конца июля. К ликвидации последствий разлива топлива приступила аэромобильная группировка МЧС. Специалисты уже извлекли из водоёмов свыше 100 тонн нефтепродуктов.

Алый от дизтоплива 50-километровый отрезок реки Амбарной, тянущейся к Карскому морю – так выглядит с воздуха фронт ликвидационных работ. Из иллюминатора масштаб экологического ЧП оценил глава МЧС Евгений Зиничев. Он прибыл на место, где произошел токсичный розлив.

"Мы смогли оценить и масштабы произошедшего, и последствия. Я думаю, что решение найдено, и мы обязательно его выполним", - заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Группировка сил, которая борется с ликвидацией последствий, увеличена – спецбортом из Новосибирска сегодня прибыл отряд спасателей. С собой привезли мотопомпы, лодки и снаряжение, которое позволит им работать в тундре в течение ближайших полутора недель.

В числе первых в Красноярский край из Мурманска были направлены специалисты Морской спасательной службы – они имеют серьезный опыт подобных работ в разных странах. Поперек русла установлены секции боновых заграждений. Ловушки задерживают нефтепродукты на поверхности воды. Затем во временные емкости смесь откачивают насосами. Площадь загрязнения - 180 тысяч квадратных метров.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселёва.

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