ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ

14:39
  • четверг
  • 04 июня 2020

Вячеслав Старостин ранее отказался от дачи показаний

Четвёртое уголовное дело возбуждено в Норильске, где произошла авария на теплоэлектростанции. В четверг городской суд арестовал начальника цеха. Он пробудет под стражей до конца июля. К ликвидации последствий разлива топлива приступила аэромобильная группировка МЧС. Специалисты уже извлекли из водоёмов свыше 100 тонн нефтепродуктов.

Алый от дизтоплива 50-километровый отрезок реки Амбарной, тянущейся к Карскому морю – так выглядит с воздуха фронт ликвидационных работ. Из иллюминатора масштаб экологического ЧП оценил глава МЧС Евгений Зиничев. Он прибыл на место, где произошел токсичный розлив.

"Мы смогли оценить и масштабы произошедшего, и последствия. Я думаю, что решение найдено, и мы обязательно его выполним", - заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

Группировка сил, которая борется с ликвидацией последствий,  увеличена – спецбортом из Новосибирска сегодня прибыл отряд спасателей. С собой привезли мотопомпы, лодки и снаряжение, которое позволит им работать в тундре в течение ближайших полутора недель.

В числе первых в Красноярский край из Мурманска были направлены специалисты Морской спасательной службы – они имеют серьезный опыт подобных работ в разных странах. Поперек русла установлены секции боновых заграждений. Ловушки задерживают нефтепродукты на поверхности воды. Затем во временные емкости смесь откачивают насосами. Площадь загрязнения - 180 тысяч квадратных метров.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселёва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ликвидация ЧС в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.