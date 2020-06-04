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Сбор подписей за "Город трудовой доблести" совместят с голосованием по поправкам

14:49
  • четверг
  • 04 июня 2020

Инициативу поддержали в оргкомитете "Наша Победа" партии "Единая Россия"

Подписи за присвоение звания "Город трудовой доблести" планируют собирать параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Инициативу поддержали в оргкомитете "Наша Победа" партии "Единая Россия" в ходе видеоконференции.

В ней участвовали и представители 20 городов-претендентов. Среди них Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов.

Ранее Владимир Путин выступил с предложением присваивать почётное звание. Его могут получить российские города, жители которых проявили трудовой героизм и обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции во время Великой Отечественной войны.

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