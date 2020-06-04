ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти выделят более 1,5 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

14:39
  • четверг
  • 04 июня 2020

Средства направят в области, наиболее пострадавшие от стихии

О социальной поддержке населения и регионов сегодня говорили на заседании правительства. Как заявил премьер Михаил Мишустин, более полутора миллиардов рублей выделят на восстановление дорог в Сибири и на Дальнем Востоке. Средства направят в области, наиболее пострадавшие от паводков.

Особую поддержку окажут россиянам, чьи доходы снизились из-за пандемии. Более восьми миллиардов рублей выделят на повышение пособия по уходу за первым ребёнком. Сумма увеличится в два раза. Также правительство поддержит граждан, потерявших работу.

"Увеличен максимальный размер пособия по безработице. Всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель и июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным правительство выделит регионам более 56 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Паводок
Паводок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.