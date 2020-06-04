Власти выделят более 1,5 млрд рублей на ремонт дорог после паводков

Средства направят в области, наиболее пострадавшие от стихии

О социальной поддержке населения и регионов сегодня говорили на заседании правительства. Как заявил премьер Михаил Мишустин, более полутора миллиардов рублей выделят на восстановление дорог в Сибири и на Дальнем Востоке. Средства направят в области, наиболее пострадавшие от паводков.

Особую поддержку окажут россиянам, чьи доходы снизились из-за пандемии. Более восьми миллиардов рублей выделят на повышение пособия по уходу за первым ребёнком. Сумма увеличится в два раза. Также правительство поддержит граждан, потерявших работу.

"Увеличен максимальный размер пособия по безработице. Всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель и июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере. Также потерявшим работу родителям установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным правительство выделит регионам более 56 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.

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