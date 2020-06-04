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Путин приказал Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

14:34
  • четверг
  • 04 июня 2020

В регионе отмечается рост заболевших

Ситуация с пандемией в целом по стране улучшается, но требует тщательного контроля. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент провел его из Ново-Огарёва в режиме видеоконференции. Глава государства обратил внимание собеседников на ситуацию в Забайкалье. Там отмечается рост заболевших. Путин поручил Министерству обороны подключиться к борьбе с распространением болезни в регионе.

"Мы уже несколько раз применяли возможности вооруженных сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией за границей и у нас в стране. Вот совсем недавно мы все были свидетелями, как Минобороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах России. Быстро они развернулись в Дагестане. В некоторых других регионах действуют оперативно. Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развертыванию соответствующих структур - госпиталя в данном случае - в Забайкалье. Госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом", - заявил Владимир Путин.

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