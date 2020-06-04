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В ВОЗ похвалили Россию за подход в борьбе с пандемией

14:22
  • четверг
  • 04 июня 2020

Власть находится в тесном сотрудничестве с мировым сообществом

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге похвалил Россию за единый с международным сообществом подход в борьбе с коронавирусом.

"Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны России, тесно сотрудничаем с главой Роспотребнадзора Анной Поповой по ситуации и с министром здравоохранения Михаилом Мурашко по новым программам исследования совместно с российскими экспертами", - заявил он.

Ситуация с коронавирусом в России существенно улучшилась. За последние сутки заболел 8 831 человек. Всего в стране 441 108 коронавирусных больных, умерли 5 384.

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