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В Роспотребнадзоре заявили, что единой вакцины от коронавируса не будет

14:37
  • четверг
  • 04 июня 2020

Для каждой группы населения - своя вакцина

Невозможно создать единую для всех вакцину от коронавирусной инфекции.

Для разных групп населения будет создано несколько вакцин, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Например, отдельно для детей или пожилых людей.

"Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп", - заявила она на онлайн-дискуссии клуба "Валдай".

В России в настоящее время ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. В случае успешных испытаний массовая вакцинация россиян может начаться этой осенью.

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