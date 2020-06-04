Попова назвала неизбежной новую пандемию

Из нынешней нужно извлечь уроки

Новые вспышки инфекций неизбежны. Нынешняя пандемия должна помочь создать алгоритм действий в будущем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", - сказала она на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай. Слова главы Роспотребнадзора приводит ТАСС.

Говоря о пандемии коронавируса, Попова заявила, что это не самая страшная инфекция. Часота критических состояний при COVID-19 не самая высокая.

"Это правда, для нас это урок очень тяжёлый, но главное - вынести из него правильные вещи", - сказала Попова.

По данным на 4 июня, в России подтверждено 441108 случаев заражения коронавирусом. Около 313 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

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