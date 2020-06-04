Роспотребнадзор оценил безопасность прогулок и занятий спортом в маске

Маска не препятствует вдыханию свежего воздуха

В Роспотребнадзоре рассказали, что гулять, а также заниматься спортом в медицинских масках абсолютно безопасно.

"Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, который может содержать вирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. В ведомстве также указали, что эффективность медицинской маски для защиты здорового человека - порядка 80%.

В Роспотребнадзоре отметили, что есть ряд хронических заболеваний, при которых спорт не рекомендуется, в таких случаях нужно проконсультироваться с медиками, передает РИА Новости.

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