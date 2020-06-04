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Добегался: Суд разрешил доставить Порошенко на допрос под конвоем

15:26
  • четверг
  • 04 июня 2020

Экс-президент Украины избегает встреч со следователями

Бывшего президента Украины Петра Порошенко доставят на допрос принудительно. Ходатайство Государственного бюро расследований, приглашения которого политик упорно игнорировал, удовлетворил Печерский районный суд Киева.
Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке

Петра Порошенко вызвали на допрос в ГБР на 10 июня. На предыдущие повестки экс-президент Незалежной никак не отреагировал, так что следователи решили на этот раз гарантировать явку политика. Порошенко должен явиться в бюро к 11:00 и ответить на вопросы по делу о прослушке его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Записи телефонных разговоров, на которых фигурируют голоса, предположительно, Порошенко и Байдена, обнародовал ранее депутат Рады Андрей Деркач. Нардеп считает, что эти переговоры - свидетельство международной коррупции и госизмены бывшего президента. В разговорах всплывает тема увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины – якобы, по требованию Байдена, который обещал за это выделить Украине 1 миллиард долларов.

Госбюро расследований ранее сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу генпрокурора на Украине возбудили уголовное дело, передает агентство "Украинские новости".

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