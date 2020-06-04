Любимец "Евровидения" Александр Рыбак признался в тяжелой зависимости

певцу пришлось пройти курс реабилитации

Победитель конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного.

Музыкант признался, что сидел на таблетках 11 лет, они сделали его слабым, напуганным и злым, а что самое главное – уничтожили волю к жизни.

"Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма", — написал Рыбак в Instagram.

Певец с января проходит реабилитацию и очень надеется, что сможет вернуться к нормальной жизни и помочь тем, кто попал в аналогичную ситуацию.

Александр Рыбак, белорус по происхождению, представлял Норвегию на "Евровидении-2009" в Москве. Его песня "Fairytale" принесла стране победу, набрав рекордные 387 очков. В 2018 году он поехал на конкурс повторно, но привез лишь 15 место.

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