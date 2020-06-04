Образ Волка из нового "Ну, погоди!" возмутил россиян

В "Союзмультфильме" объяснились

В "Союзмультфильме" сообщили о создании 50 эскизов образа Волка из нового цикла мультсериала "Ну, погоди!".

4 марта в Сети опубликовали один из эскизов. "А вот так будет выглядеть Волк в новом "Ну, погоди!" - написал Telegram-канал Mash.

Многие интернет-пользователи раскритиковали рисунок.

- Вылитый гопник, - негодуют в Сети.

- Есть вещи, которые трогать нельзя.

- Художнику руки отбить. Очередное америкаподобное убожество.

- Фуфло.

- Я против этого надругательства!

В "Союзмультфильме" поспешили заверить, что образ Волка не является окончательным. Работа над визуальным решением персонажей продолжается.

"Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", - рассказали ТАСС в студии.

Ожидается, что премьера мультика состоится в конце лета или в начале осени. В первом сезоне будет 52 серии. Как говорят в "Союзмультфильме", образы Волка и Зайца изменятся, но идеи оригинального мультфильма сохранятся.

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