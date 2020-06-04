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Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

15:51
  • четверг
  • 04 июня 2020

В отдельных регионах есть сложности

Ситуация с коронавирусом в каждом российском регионе должна быть под пристальным наблюдением. В целом же обстановка в стране улучшается, отметил Владимир Путин.
Путин приказал Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

"Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию", ― заявил президент России на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Сложности в некоторых регионах России сохраняются – в частности, беспокоит обстановка в Забайкалье. Глава государства поручил развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных COVID-19.

Поручение президента уже выполняется. Восточный военный округ начал переброску полевого госпиталя на 100 коек в Забайкальский край, сообщили журналистам в Минобороны. По данным ведомства, в состав полевого медицинского подразделения вошли 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники. Колонне предстоит преодолеть более 700 километров - от населенного пункта Кяхта до Читы.

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