Адвокат отреагировал на санкцию суда привести Порошенко на допрос силой

Над бывшим президентом Украины навис срок за любовь к искусству

Бывшего президента Украины Петра Порошенко принудительно доставят на допрос в Государственное бюро расследований. Такую санкцию в четверг дал Печерский суд Киева.

От экс-лидера Незалежной ждут ответы на вопросы, которые появились у следователей в рамках дела о контрабанде картин. Ранее он проигнорировал допрос, а вместо похода в ГБР устроил выставку своей художественной коллекции.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос, а коллекция его картин, выставленная в музее, была арестована. Теперь в ГБР он должен явиться 10 июня, передает "Интерфакс".

Как заявил адвокат пятого президента Игорь Головань в фейсбуке, Порошенко не приглашали и не информировали о заседании суда, а "подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии нардепа". По мнению Голованя, это "очередное подтверждение чисто политического характера всех дел, при помощи которых пытаются препятствовать деятельности Порошенко".

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Порошенко подозревают в том, что незаконно переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Несмотря на арест картин, для правоохранителей наибольшую ценность представляют документы - оригиналы таможенных деклараций по всем 43 картинам.

Пятый президент Украины уверяет, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. Стоит отметить, что это не единственные претензии следователей к Порошенко. Экс-главу страны, например, подозревают в госизмене.

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