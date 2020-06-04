ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат отреагировал на санкцию суда привести Порошенко на допрос силой

16:05
  • четверг
  • 04 июня 2020

Над бывшим президентом Украины навис срок за любовь к искусству

Бывшего президента Украины Петра Порошенко принудительно доставят на допрос в Государственное бюро расследований. Такую санкцию в четверг дал Печерский суд Киева.

От экс-лидера Незалежной ждут ответы на вопросы, которые появились у следователей в рамках дела о контрабанде картин. Ранее он проигнорировал допрос, а вместо похода в ГБР устроил выставку своей художественной коллекции.

29 мая Порошенко был повторно вызван на допрос, а коллекция его картин, выставленная в музее, была арестована. Теперь в ГБР он должен явиться 10 июня, передает "Интерфакс".

Как заявил адвокат пятого президента Игорь Головань в фейсбуке, Порошенко не приглашали и не информировали о заседании суда, а "подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии нардепа". По мнению Голованя, это "очередное подтверждение чисто политического характера всех дел, при помощи которых пытаются препятствовать деятельности Порошенко".

Видео по теме: в Киеве обыскали музей с картинами Порошенко

Порошенко подозревают в том, что незаконно переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Несмотря на арест картин, для правоохранителей наибольшую ценность представляют документы - оригиналы таможенных деклараций по всем 43 картинам.

 

Пятый президент Украины уверяет, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. Стоит отметить, что это не единственные претензии следователей к Порошенко. Экс-главу страны, например, подозревают в госизмене. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.