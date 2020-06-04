ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Бельгии вспыхнул протест против короля-расиста

16:07
  • четверг
  • 04 июня 2020

Он жестоко эксплуатировал население Конго

Бельгийцы требуют снести статуи короля Леопольда II, который отличился нетерпимостью к африканскому населению.

Сбор подписей инициировали на фоне скандала, который разразился в США, где 25 мая белый полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда.

Ранее неизвестные запачкали красной краской бюст Леопольда II в Генте и подожгли статую монарха в Антверпене, передает ТАСС. 

Бельгийский король Леопольд II (1835-1909) в конце XIX века проводил кампанию по захвату бассейна реки Конго в рамках колониального раздела Африки. По приказу короля его подчиненные проводили политику жесткого угнетения местного населения, руководствуясь якобы "гуманными целями, чтобы привить коренным народам цивилизацию". В результате за 30 лет население Конго уменьшилось в два раза – с 30 миллионов человек в 1884 году до 15 миллионов человек в 1915.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Статуя короля Леопольда II в Бельгии
Статуя короля Леопольда II в Бельгии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.