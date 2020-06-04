В Бельгии вспыхнул протест против короля-расиста

Он жестоко эксплуатировал население Конго

Бельгийцы требуют снести статуи короля Леопольда II, который отличился нетерпимостью к африканскому населению.

Сбор подписей инициировали на фоне скандала, который разразился в США, где 25 мая белый полицейский убил чернокожего Джорджа Флойда.

Ранее неизвестные запачкали красной краской бюст Леопольда II в Генте и подожгли статую монарха в Антверпене, передает ТАСС.

Бельгийский король Леопольд II (1835-1909) в конце XIX века проводил кампанию по захвату бассейна реки Конго в рамках колониального раздела Африки. По приказу короля его подчиненные проводили политику жесткого угнетения местного населения, руководствуясь якобы "гуманными целями, чтобы привить коренным народам цивилизацию". В результате за 30 лет население Конго уменьшилось в два раза – с 30 миллионов человек в 1884 году до 15 миллионов человек в 1915.

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