Собянин: строительная готовность БКЛ метро составляет 54%

Завершилась прохода правого тоннеля между "Рижской" и "Савеловской"

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская" БКЛ метро. По словам мэра, мечта о новой кольцевой линии начинает приобретать "все большие и большие реальные черты".

"Сегодня уже проходка сделана на 80% от всего объема работ, 54% от общестроительных работ. Участок, на котором мы находимся, один из самых важнейших: северо-восток, он соединит Некрасовскую ветку, которую мы до этого построили, и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка". Таким образом, это будет уже полноценный большой участок БКЛ с прилегающей Некрасовской линии метро. Планируем закончить его в конце 2021 года - начале 2022 года", - сказал Собянин.

Он также отметил, что 4 июня завершилась проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между "Рижской" и "Савеловской".

"Эти перегоны самые сложные: они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующим станциями, поэтому требуют максимально кропотливой аккуратной работы. Часть проходки выполняется вручную, в основном - тоннелепроходческими щитами. Самый глубокий участок БКЛ - до 75 м", - сказал Собянин.

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