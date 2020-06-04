ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: строительная готовность БКЛ метро составляет 54%

15:51
  • четверг
  • 04 июня 2020

Завершилась прохода правого тоннеля между "Рижской" и "Савеловской"

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская" БКЛ метро. По словам мэра, мечта о новой кольцевой линии начинает приобретать "все большие и большие реальные черты".

"Сегодня уже проходка сделана на 80% от всего объема работ, 54% от общестроительных работ. Участок, на котором мы находимся, один из самых важнейших: северо-восток, он соединит Некрасовскую ветку, которую мы до этого построили, и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка". Таким образом, это будет уже полноценный большой участок БКЛ с прилегающей Некрасовской линии метро. Планируем закончить его в конце 2021 года - начале 2022 года", - сказал Собянин.

Он также отметил, что 4 июня завершилась проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей - между "Рижской" и "Савеловской".

"Эти перегоны самые сложные: они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующим станциями, поэтому требуют максимально кропотливой аккуратной работы. Часть проходки выполняется вручную, в основном - тоннелепроходческими щитами. Самый глубокий участок БКЛ - до 75 м", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.