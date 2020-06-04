В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ

Документ опубликован на официальном сайте мэра

В столице ввели новый вид пропуска, который нужно оформить для поездки на любом виде городского транспорта в центры госуслуг (МФЦ). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

"Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели", - говорится в тексте указа.

В Москве постепенно снимают ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Так, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" (МФЦ).

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