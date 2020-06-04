Верховная рада начала сбор подписей за отставку правительства

Оппозиционные фракции надеются получить 150 необходимых автографов

Сбор подписей за отставку правительства Дениса Шмыгаля начался в Верховной раде Украины. Фракциям "Оппозиционная платформа - за жизнь" и "Европейская солидарность", которые инициировали процесс, предстоит собрать 150 автографов депутатов.

Ранее украинский парламент отправил на доработку программу деятельности кабинета министров. Депутаты подвергли резкой критике представленный проект документа, сравнив его со "школьным рефератом".

"После многодневных публичных требований председатель Рады дал "Европейской солидарности" подписные листы для сбора подписей за недоверие правительству. Ждем подписей всех сознательных депутатов за отставку непрофессионального кабмина, который даже программу не смог подготовить", - написала в Facebook член фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

После сбора подписей вопрос будет вынесен на голосование в Верховной раде. Для отправки в отставку кабинета во главе со Шмыгалем, который был назначен премьером 4 марта этого года, необходимо не менее 226 голосов парламентариев.

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