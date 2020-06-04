В Норильск переброшены спасатели Сибирского центра МЧС

Какая сейчас ситуация на месте инцидента?

В зоне экологического бедствия в Норильске, где решением президента объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба, специалисты уже собрали более 300 тонн разлившихся нефтепродуктов и вывезли около полутора тысяч кубометров загрязнённого грунта. На помощь подразделениям Морской спасательной службы переброшены специалисты Сибирского центра МЧС. Свои бригады, оснащённые необходимой техникой, готовы направить и нефтяные компании.

Подробнее - в репортаже Алексея Платонова

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