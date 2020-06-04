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ЦИК утвердил порядок электронного голосования по поправкам в Конституцию

22:32
  • четверг
  • 04 июня 2020

Москвичам и нижегородцам разрешили голосовать по поправкам онлайн

В двух российских регионах - Москве и Нижегородской области - предстоящее голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в том числе в электронном виде. Такое решение принял Центризбирком. Утверждён и порядок электронной подачи голосов. 

Для этого уже в пятницу граждане могут начать регистрацию на портале госуслуг. Там создана специальная форма. Приём заявлений продлится по 21 июня. Данные гражданина, внесённые в учётную запись, должны совпадать с его же данными в регистре избирателей. Для волеизъявления будет создан отдельный портал, его адрес 2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но подача голосов в электронном виде будет проходить до этой даты в течение шести дней - с 25-го по 30 июня. Принять участие в эксперименте пожелали несколько регионов. Москва и Нижегородская область показали наивысшую готовность.

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