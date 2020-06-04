ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

Социологи провели изучения общественного мнения

Все общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию получат необходимые средства индивидуальной защиты. Также у них будет возможность пользоваться санитайзерами. И как сообщили в Общественной палате, наблюдатели и члены участковых избиркомов получат возможность пройти обследование на коронавирус, передает "ТВ Центр".

Большинство россиян готово принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно опросу ВЦИОМ от 2 июня, 67 процентов граждан намерены участвовать и более 60 процентов из них - поддержать поправки. 21 процент против. 14 процентов опрошенных не собираются участвовать в голосовании. И почти каждый пятый ответил, что примет решение позже.

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