Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%

Завершена проходка одного из самых сложных тоннелей БКЛ метро

На строительстве Большой кольцевой линии московского метро в четверг завершилась проходка первого перегонного тоннеля между станциями Рижская и Савеловская. Этот участок проходит на глубине до 75 метров под двумя действующими линиями метро и тремя направлениями железной дороги. Поэтому от строителей требовалась ювелирная точность. Сергей Собянин поздравил метростроевцев с успехом и поставил следующую задачу. К концу 2021-го года запустить этот участок БКЛ в эксплуатацию.

К этой встрече подготовились основательно. В демонтажной камере место сбойки щита разрабатывали отбойными молотками – все для того, чтобы машине упростить выход. И вот 6-метровая установка пробивает бетонную стену. Ротор щита вырывается наружу.

Тоннелепроходческий комплекс финишировал. Здесь его встречает мэр Москвы. Это действительно радостное событие для метростроевцев. Чтобы встретить машину, работники на время приостановили строительство. Многие хотят успеть сделать фото - ведь скоро установку демонтируют, чтобы поместить её на новый участок.

По традиции установке дали женское имя - ее назвали Елена. За 18 месяцев она прошла 3 с половиной километра. И сейчас заключительный этап - устанавливают последнее бетонное кольцо, передает "ТВ Центр".

Подземный путь был сложный - пришлось идти по известникам и глине. Это правый перегонной тоннель от Рижской до Савеловской. Он не только один из самых протяженных, но глубоких участков Большой Кольцевой линии. Свою работу машина начала на глубине 45 метров, завершила на 75. Двигались и под жилой застройкой, и под транспортными артериями, в том числе, транзитом перешли сразу две станции метро.

Сергей Собянин осмотрел ход работ и рассказал, что крупнейший в мире проект метростроения - Большая кольцевая линия - уже скоро заработает в полном объеме.

"Мечта о БКЛ начинает приобретать все больше и больше свои реальные черты, сегодня проходка сделана на 80% от всего объема работ и выполнено 54% общестроительных работ. Участок, на котором мы находимся, один из самых важнейших - северо-восток. Он соединит Некрасовскую ветку, которую мы до этого построили, и участок БКЛ. От Делового центра до Петровского парка. Таким образом, это будет полноценный большой участок БКЛ, примыкающий к радиальным линиям метро. Планируем закончить в конце 2021 - начале 2022 года", - отметил Собянин.

Уже к сентябрю планируют закончить и левый перегонный тоннель. После - монтаж инженерных конструкций и архитектурные нюансы. Большая кольцевая линия - это не просто возможность не тратить время на поездку в центр города, чтобы сделать пересадку, но и возможность выбирать менее загруженный маршрут. Например, открытие этого северо-восточного участка сделает более удобным путь для более 700 тысяч человек и разгрузит сразу несколько станций Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

Елена Макарова "ТВ Центр".

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