Московские медики оценили борьбу с COVID-19 в Северной Осетии

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым

Московские врачи, отправившиеся по поручению мэра Москвы в Северную Осетию - Аланию для помощи местным специалистам в лечении коронавируса, отмечают, что количество новых пациентов постепенно сокращается. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По мнению специалистов, уже ощущается спад эпидемии - количество новых пациентов постепенно сокращается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне, мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.

В составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.

"Мы делимся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время. Также мы осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с COVID-19" - рассказывает старший врач медицинской бригады, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Ворохобова департамента здравоохранения Москвы Константин Покровский.

В ближайших планах московских медиков - посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлены порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В региональные больницы организованы доставки средств индивидуальной защиты, включая костюмы, медикаменты, экспресс-тесты на антитела к коронавирусу, а также медицинское оборудование - аппараты ИВЛ, тепловизоры и концентраторы.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи 27 мая попросил мэра Москвы Сергея Собянина отправить в регионы московских врачей для борьбы с распространением коронавируса.

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