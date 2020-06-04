На Москву движется аномальная жара

Столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки

Резкое потепление надвигается на столицу. "Из полыньи да в пламя" - так характеризует скачки температуры в Москве ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Уже в субботу, по словам синоптика, воздух прогреется до 21-26 градусов. В воскресенье – еще теплее, 23-28 градусов выше ноля. А на следующей неделе ожидается аномалия.

"Следующая неделя будет выдающаяся в плане резкого повышения температурного режима – практически каждый день столбики термометра будут штурмовать отметку в плюс 30. Я думаю, что речь будет идти о плюс 28-33 градусах. В день независимости России – плюс 28 – плюс 33, ночью – плюс 13 – плюс 18. То же самое будет в субботу и в воскресенье…", - прогнозирует Тишковец.

Метеоролог напомнил, что климатическая норма июня для Москвы следующая: ночью - 11,5 градусов, днем - 21,7. А нынешняя аномалия температуры будет достигать 10 градусов, приводит слова синоптика РИА Новости.

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