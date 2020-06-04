"Чушь и абсурд": Захарова прокомментировала заявления Берлина о "хакерских атаках"

Германия отказывается предоставить якобы имеющиеся "веские доказательства"

Россия готова рассмотреть полученные Германией от США данные о кибератаке на бундестаг в 2015 году, если они действительно существуют. Пока же в Берлине даже не могут объяснить, на чем основываются выдвигаемые против Москвы обвинения в причастности к действиям хакеров. Без предъявления доказательств все заявления германской стороны – чушь и абсурд, убеждена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Звучавшие неоднократно громкие заявления о том, что никто, кроме Москвы, эту кибератаку совершить не мог, поэтому это стопроцентно Москва, поскольку ее осуществление было невозможно без использования некоего особого государственного ресурса - это абсурд, это псевдоправовая позиция, это чушь", - сказала Захарова на брифинге.

Германский МИД ранее уведомил российское посольство в Берлине, что генпрокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина. Его подозревают в участии в хакерской атаке на бундестаг в апреле-мае 2015 года. В Германии заявляют: есть "веские свидетельства" того, что Бадин был сотрудником ГРУ на момент атаки. Однако предоставить эти якобы имеющиеся доказательства отказывается.

Москва все обвинения категорически отвергает. Не располагает данными о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия усмотрела "российский" след, и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, напоминает ТАСС.

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