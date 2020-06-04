Свыше 120 тонн топлива собрали спасатели на месте ЧП в Норильске

К работе подключились 100 сотрудников МЧС

Сотрудники Морской спасательной службы собрали более 120 тонн топлива на месте разлива нефтепродуктов в Норильске. На помощь им прибыли их коллеги из МЧС, ждут также специалистов из компании "Газпромнефть", сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"К спасателям Морспасслужбы присоединились 100 спасателей МЧС, ожидается прибытие еще 75 спасателей компании "Газпромнефть". Предполагается, что все специалисты, привлеченные для ликвидации последствий аварии, будут поделены на группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждую из групп возглавит спасатель Морспасслужбы. Ее специалисты наиболее подготовлены в сфере борьбы с нефтеразливами на водных акваториях. Глава МЧС России Евгений Зиничев также заявил, что найдено решение по способам ликвидации последствий ЧП.

На территории Красноярского края с 3 июня введен режим ЧС федерального уровня. 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения. Вылилась на почву и в реки примерно 21 тысяча тонн топлива. Как поясняли в "Норникеле", которому принадлежит ТЭЦ, из-за потепления в условиях вечной мерзлоты сдвинулись опоры под топливными цистернами.

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